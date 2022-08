Mac Tíre Deireanach na hÉireann

Aimsíonn na cú é

gar do fuil na gcaorach

ag péinteáil an fhéir.

Tá sé ag siúl go mall i gcruth ocht

agus taispeánann sé a chuid fiacla

agus ní chaitheann sé ach drisíní

agus níl aon chiontacht aige.

Siúlann sé roimh a scáth

le taobh haolchloch agus driseacha

a líneann na cuibhrinn.

Tá a fhios aige trí bholadh

a chríoch. Tá sé ag breathnú

i súil raidhfil

in am geansaithe agus uain,

ar thalamh atá chomh lom go bhfeiceann sé

anois an fharraige níos faide.

Siúlann sé ar luaithreach casarnach

agus diúltaíonn sé, cosúil le ceo, an fál seo.

The Last Wolf of Ireland

The hounds find him

by the sheep’s blood

painting the grass.

He paces in figure eights

and bares his teeth

and wears nothing but burrs

and bears no guilt.

He walks before his shadow

along limestone and briars

that line the paddocks.

He knows by smell

his place. He holds a gaze

with the eye of a rifle

in the time of sweaters and lamb

on land so clear-cut he can see

an ocean rise beyond the plots.

He treads the ash of understory.

He refuses, like fog, this hedge.