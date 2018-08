The Nightman



I’m sleeping

with the Nightman

He visits every darkness

Slipping his damp essence

into my sleep

Nothing was as hard

As burying the stillborn, he says

Nothing could hurt me more

than to fill up their mouths

with earth

And neither could I stand

the naked horses after I had

pulled away their hides

But I forgot them little by little

Through tiredness

The bitter burn of salt

What I could not forget was

the young mothers or those

strangled children

Their thin blue eyelids

Windows into what never

has been

Their bodies were singing

ghastly hymns which I

reduced to silence by stones

I was kneeling

in the sedge

Comforted

by silence

Silence was the only

way I could go

I couldn’t pray, says the Nightman

Drawing himself backwards

into another darkness

away from my panic

Then disappearing outside the sunrise

I know—

Dead

the Nightman suffers

most from the sun

Nattmannen



Jag sover

med Nattmannen

Han kommer varje mörker

Smygande sitt fuktiga väsen

in i min sömn

Inget var så tungt

att gräva ner som de dödfödda, säger han

Inget gjorde mig så ont

som att fylla munnar

med jord

Jag tålde inte heller

de nakna hästarna

sen jag dragit av dem deras hudar

Men jag glömde dem så småningom

Av trötthet

Av den bittra svedan av salt

Men de unga mödrarna

kunde jag aldrig glömma

Inte heller de strypta barnen

deras tunna blå ögonlock

Fönster in till det som aldrig varit

Deras kroppar sjöng

fasansfulla psalmer som jag

tystade med sten

Jag låg på knä

i starrgräset tröstad

bara av tystnad

Tystnad var min väg

Jag kunde inte be, säger Nattmannen

och drar sig tillbaka

till ett annat mörker

bort från min rädsla

Försvinner sen utanför soluppgången

Jag vet

Som död

plågas Nattmannen

allra mest av solen

The Cart-horse



The old cart-horse

held himself to look

straight into the sun

A door opened

into a stable he never

stood in before

He drifted in as water

between the white walls

and ran out to a river

of horses

Concurrently

Slowly swinging

Like a funeral train

Nocturnal

Passing Order

after Order

He was a horse no more

He was all horses

Or

none—

Before everything

no one’s

Den gamla arbetshästen



Den gamla arbetshästen

ställde sig att se

rakt in i solen

Där öppnades dörren

till ett stall han aldrig

stått i förut

Han strömmade som ett vatten

in mellan de vita väggarna

och rann ut i en flod

av hästar

Sida vid sida

gungade de i takt

Långsamt

Som ett begravningståg

Nattligt

Passerade Ordning

efter Ordning

Han var inte längre en häst

Han var alla hästar

Eller

ingen

Framförallt

ingens

Narcissus and I



Narcissus and I

were the same kind

We used to sit by lakes

The car engines were running

We looked at ourselves

in the water

The echoes of our breaths

unlocked all doors of night

Narcissus was

my way out of chaos

The last step he took

he took without me

They didn’t find him

I said nothing

They wouldn’t

have believed me

anyway

Narkissos



Narkissos och jag

var av samma sort

Vi satt vid sjöarna

med bilmotorn igång

och såg på oss i vattnet

Ekot av våra andetag

låste upp nattens alla dörrar

Narkissos var

min enda väg ut från kaos

Det sista steget

tog han utan mig

De fann honom aldrig

Jag sa ingenting

De skulle ändå

inte ha trott mig

All poems are translated by the author.

Ingela Strandberg was born in 1944 in Grimeton, Halland, in southwestern Sweden where she still lives and writes today. She has published 11 collections of poetry, three novels, one short story collection, and a children’s book. In 2014, she was the recipient of the Bellman Prize, Sweden’s highest honor in poetry. Her latest book from Norstedts (Stockholm) is To Trap a Bird).



Header photo by Bhakti2, courtesy Pixabay. Photo of Ingela Strandberg by Sara Mac Key.